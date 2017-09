Eijer Producties vangt u kinderen op tijdens staking leerkracht

FRYSLAN: Donderdag 5 oktober staken de leerkrachten van de basisscholen. Om ouders die geen opvang hebben een handje te helpen verzorgt Eijer Producties speciaal voor kinderen van groep 1 t/m 8 een dans, musical en freerunning dag.

Eijer Producties is een dans- en theaterschool en geeft naast de dans en musicallessen ook Freerunning. De dag staat dus geheel in het teken van de drie verschillende disciplines.

Dit is een volledige workshopdag, inclusief eten en drinken. De kinderen kunnen worden opgevangen tussen 8.00 uur en 16.00 uur in de Dans en Theaterstudio van Eijer Producties aan de Wetterwille 10P in Gorredijk.

De kosten van deze dag zijn €35,- per kind en is natuurlijk ook voor kinderen die niet bij Eijer Producties op les zitten. Bij interesse of vragen kunt u mailen naar info@eijerproducties.nl