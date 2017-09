Elina’s Salon start herfstseizoen met nieuwe website

HEERENVEEN: Al veel mensen weten de weg te vinden naar K.R. Poststraat 1c in Heerenveen en stappen binnen bij Elina’s Salon. Vanaf 21 september zijn ook de virtuele deuren van de digitale salon geopend, door het lanceren van haar nieuwe website.

Aandacht voor de bezoeker

“Onze salon is altijd in ontwikkeling. De schoonheidsspecialistes leren nieuwe technieken en ons pakket behandelingen breidt zich uit”, vertelt Elina Zeldenrust, eigenaar van de salon: “En daardoor was het tijd voor een nieuwe, frisse site, waarop je alles terugvindt wat we onze klanten te bieden hebben.” Of het nu gaat om een effectieve acnebehandeling, ontspannende massage of advies over feestelijke make-up, bij Elina’s Salon staat aandacht voor uw uitstraling en schoonheid voorop.

Tegelijk met de nieuwe website, begint Elina een blog. Genoeg te vertellen, want: “Ik maak van alles mee in het dagelijks leven, als ondernemer, moeder, zangeres in een leuke band. Er zijn veel dingen die me boeien, zoals gezonde voeding en me inzetten voor de samenleving.” De blog is maandelijks te volgen op de website.

