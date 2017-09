Hardloopclinic voor startende lopers op 7 oktober in Oosterzee e.o.

OOSTERZEE: Heb je weleens nagedacht om te starten met hardlopen, of heb je het eerder geprobeerd maar is het toen niet gelukt? Dan is er nu een mooie kans om (opnieuw) te starten met hardlopen in Oosterzee.

Op 7 oktober start onder deskundige leiding van gecertificeerd trainster Yke Schouwstra van Be In Motion (www.beinmotion.eu) de achtweekse introductie in hardlopen. Deze cursus is voor mensen die (opnieuw) willen beginnen met hardlopen en is voor iedereen te doen, jong en oud. De trainingen zijn gericht op verantwoord opbouwen van je conditie, snelheid is daarbij niet belangrijk. Je leert ontspannen te trainen door te werken aan de juiste looptechniek, loophouding, rek- en strekoefeningen, kleding, schoenen en voeding. Veel aandacht is er voor coördinatie en beweeglijkheid. Na het voltooien van de cursus ben je prima getraind om ongeveer 25 tot 30 minuten non-stop te kunnen hardlopen.

We starten op zaterdag 7 oktober om 9.30 uur. Verzamelplaats is bij vv EBC in Oosterzee. Van hieruit gaan we trainen in de mooie omgeving van Oosterzee en het Tjeukemeer. De kosten bedragen €49,50. Hiervoor krijg je 8 gezamenlijke trainingen, een aanvullend schema om voor jezelf te kunnen trainen, veel informatie over schoenen, kleding en voeding. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om (zonder extra kosten) mee te komen trainen in de loopgroep van Oosterzee.

Gezelligheid en plezier van het samen hardlopen staan hierbij voorop.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden op yke@beinmotion.eu of yke.schouwstra@hotmail.com. Na aanmelding krijg je de nodige informatie en een intake formulier toegestuurd. Mail ook gerust als je nog vragen hebt

