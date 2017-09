Het eerste ijshockeyweekend staat voor de boeg

HEERENVEEN: Het jubileumseizoen voor UNIS Flyers staat op het punt van beginnen. Aanstaande vrijdag speelt de ploeg in Thialf een vriendschappelijke wedstrijd ter voorbereiding op de Ron Bertelingschaal. Deze wordt zondag om 19:00 uur gespeeld tegen LACO Eaters in Geleen.

De ijstrainingen van UNIS Flyers zijn nu een aantal weken bezig. Hoofdcoach Mike Nason is tevreden met de vooruitgang tot dusver. “De eerste weken zijn goed gegaan. De spelers hebben elke dag hard gewerkt en we zien een stijgende vooruitgang gedurende de voorbereiding.” Vandaag rondt UNIS Flyers pre-season af met een vriendschappelijk duel tegen Hijs Hokij Den Haag in Thialf. De face-off is om 20:30 uur.

Komende zondag staat de Ron Bertelingschaal op het programma. Dit is de jaarlijkse wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Als verliezend bekerfinalist heeft LACO Eaters zich hiervoor gekwalificeerd en zullen zij gastheer van deze wedstrijd zijn.

De Ron Bertelingschaal is nog nooit gewonnen door UNIS Flyers. De spelersgroep is er klaar voor om zondag te strijden voor de eerste prijs van het seizoen. “De spelers zijn gemotiveerd en staan te poppelen om het seizoen te beginnen. Het is nog vroeg in het seizoen, dus we moeten het spel simpel houden en de juiste beslissingen nemen om succesvol te zijn”, geeft Nason aan.

Tegenstander Geleen staat dit seizoen onder leiding van Andy Tenbult. De ploeg is ten opzichte van afgelopen seizoen qua samenstelling enigszins veranderd. Met Gyesbreghs Michael Sterkens, Maxime Pellegrims, Vadim Gyesbreghs, Anton Drobny en Remco Knoren heeft LACO Eaters sterke vervangers gehaald voor de vertrokken Lars Engwegen, Kay Gielen, Rick van Haren, Justin Evers, Lambert Keulen, Bob de Pont en Stef Verhulst. Nason verwacht een fysiek en hardwerkend Geleen. “We weten dat ze voluit gaan tegen ons en fysiek zullen spelen. Het wordt een spannend openingsduel van ons 50-jarig jubileumseizoen.”

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.