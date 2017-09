Man ernstig gewond achtergelaten na aanrijding

Vrijwel zeker is de man door een auto aangereden. Deze auto heeft nu vermoedelijk een kapotte voorruit. De aanrijding is gebeurd tussen 23.00 en 02.00 uur op de Plattedijk. Dat is een weg die evenwijdig loopt aan de N359, de weg van Lemmer naar Balk. De gewonde man is gevonden op deze weg iets ten westen van de Schuddingsteeg, dus vlak bij Lemmer. De automobilist die wij zoeken reed vanuit de richting Lemmer naar Balk. Hebt u informatie die ons kan helpen bij deze zaak, neem dan contact op met de politie in Lemmer, 0900 8844.