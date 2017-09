Grote tractoren, landbouwmachines en aanhangers. Met die ingrediënten werd zaterdag het startschot gegeven van de nieuwe Friese campagne ‘Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!’. Doel van de campagne is om weggebruikers er op te attenderen dat ze de komende periode modder op de weg tegen kunnen komen. Ook richt de campagne zich op wat agrariërs en loonwerkers moeten doen als ze modder achterlaten op de weg. Wethouder Bekkema (Franekeradeel) gaf samen met wethouder Pen (Menameradiel) en wethouder Haarsma (Het Bildt) het startsein op de jaarmarkt van de agrarische dagen in Franeker.

Het is oogsttijd en dus is er weer meer landbouwverkeer op de weg. Combineer dit met regenachtig najaarsweer en de kans is groot dat er modder op de weg ligt. Daardoor is er meer kans op slipgevaar voor de overige weggebruikers. Het is belangrijk dat weggebruikers daar op voorbereid zijn. Met de campagne worden weggebruikers bewust gemaakt van het gevaar van modder op de weg en worden ze geïnformeerd over wat ze moeten doen als ze modder op de weg tegenkomen. Agrariërs en loonwerkers worden gewezen op wat ze moeten doen als ze modder op de weg veroorzaken.

Moddercampagne

De Friese gemeenten wijzen weggebruikers daarom dit najaar met spandoeken langs de weg, advertenties, artikelen, posters en een radio- en tv-spot op het gevaar. In een TV-spot wordt weggebruikers daarnaast verteld wat ze moeten doen als ze modder op de weg tegenkomen. Boeren en loonwerkers zijn verantwoordelijk om de weg schoon te houden. Daarom heeft het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voor hen de speciale folder ‘Modder op de weg’ laten verspreiden via brancheorganisaties CUMELA en LTO Noord en alle gemeenten in Fryslân. In de folder staat hoe ze moeten handelen als ze modder op de weg veroorzaken.

De campagne is een initiatief van Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân. Meer informatie: www.rof.frl