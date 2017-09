Start campagne ‘Modder op de weg’

FRYSLAN: Het is weer oogsttijd en dus is er meer landbouwverkeer op de weg. En dus ook een grotere kans op gladheid door modder. Het is goed dat weggebruikers hierop voorbereid zijn en weten hoe ze moeten reageren. Ook dienen agrariërs te weten wat ze moeten doen als ze zien dat ze drek achterlaten.

Daarom de campagne ‘Modder op de weg’. Het startschot klinkt vandaag, op zaterdag 23 september, op de Agrarische Dagen in Franeker.

