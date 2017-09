HEERENVEEN: Zaterdag werd er de eerste editie van de Feantocht in Heerenveen gereden. De start was bij Sportpark Skoatterwald. Er konden routes worden gereden van 30 km en een 50 km.

De organisatie van deze mountainbike tocht was in handen van TCH (Toerclub Heerenveen). Er werd een prachtige route gereden met onderweg verzorgingsposten. Het was heerlijk weer dus werd er ook volop genoten onderweg van de omgeving en het fietsen.

Foto Frank Vink