Gezellige burendag wijk Heerenveen-Midden

HEERENVEEN: In een aantal wijken in Heerenveen werd zaterdag de Burendag georganiseerd. In de wijk Heerenveen-Midden waren er diverse activiteiten op het grasveld aan de Jan Mankeslaan. Er stonden luchtkussens en er was een mogelijkheid om een bloemstukje te maken. Ook stond er een zweefmolen en de jeugd genoot daar volop van.

Voor de jeugd was er een heerlijk ijsje en voor de ouderen een heerlijk bakje koffie of thee. De Burendag kon weer rekenen op veel bewoners van de Heerenveense wijk. Het was er een en al gezelligheid.

©Foto Flitsnieuws.nl