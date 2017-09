Jonge Skûtsje bemanning opent 41 jaar oud Flaeijelfeest

NIEUWEHORNE: Nog een paar dagen en dan is het zo ver: het Flaeijelfeest op zaterdag 30 september. Met ’s ochtends een vier kilometer lange optocht die wordt geopend door een bijzonder gezelschap… De bemanning van het Heerenveense Skûtsje zal samen met dorpsomroeper Pieter Haringsma op de rotonde in Oudehorne de openingshandeling verrichten. De optocht is gratis te bekijken en rijdt over de Schoterlandseweg naar het Landgoed De Horne in Nieuwehorne. Hier start vanaf 11.30 uur het Openluchtmuseum in Bedrijf.

De dag zit bomvol activiteiten voor jong en oud. Ook het volledige college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen komt in actie tijdens het Openluchtmuseum. Zo geeft de Burgemeester samen met Flaeijelfeest oprichter Frans Pellikaan een demonstratie op de dorskas. Wethouder Zoetendal veilt een ouderwetse vlegel tijdens de Boerenboelgoed. De opbrengst is voor KiKa. Wethouder Siebenga jureert bij het Frysk kampioenschap Seinemeanen en Hans Broekhuizen treedt op als gemeentewerker.

Fluitende Duitse Stoomploeg

Stoom afblazen doe je op het Flaeijelfeest… Want dit jaar komt een unieke Duitse Stoomploeg combinatie naar Nieuwehorne om een demonstratie te geven. Uniek, want deze driedelige set heeft nog nooit eerder in Nederland geploegd. Aan beide kanten van de akker staan stoommachines, met er tussenin een ploeg die bediend wordt door een boer. Als de ploeg het einde van de akker heeft bereikt, fluit de stoomploeg en wordt de ploeg weer de andere kant op getrokken

Ploegen op 3 manieren

Het ploegen van het land dit staat dit jaar centraal! Er worden hele percelen omgewoeld op drie verschillende manieren: met de hand, met paardenkracht en met de stoomploeg. Ploegen met de hand is erg zwaar werk, dus nogal wiedes dat men alternatieven bedacht die minder belastend zijn voor de rug! De sterke paarden nemen dit werk maar al te graag over. Tijdens het Openluchtmuseum zie je hoe dit in zijn werk gaat.

Kopstukken

De Dorpsstraat komt deze editie extra tot leven met veel levend theater, acts en zelfs een levend standbeeld van Domela Nieuwenhuis. Ook de demonstratie van het Arbeidspferd, Fryske Wetterhounen en Stabijen, het circus en de antieke motorfietsen trekken doorgaans veel bekijks. De BSA motorfiets staat centraal en wordt extra uitgelicht. Om 15.00 uur vindt de Boerenboelgoed plaats op het Dorpsplein. Enkele kopstukken die worden geveild zijn een oude Travalje hoefstal, een Duitse jachtwagen en een Batavus Mot ‘o Mat bromfiets.

Langste feesttent van Friesland

Flaeijelfeest is naast het unieke cultuurhistorische evenement ook drie dagen tentfeest. Er komen op 28, 29 en 30 september klinkende namen naar Nieuwehorne, zoals André Hazes junior, Brennan Heart, Romy Monteiro. De Flaeijelfeest tent is dit jaar extra lang: wel 130 meter! Daarmee is dit voor het eerst de langste tent in heel Friesland. Geen enkel ander Fries feest overtreft dit. Deze extra lengte is nodig vanwege het horeca-plein, dat er bij aan wordt gezet. Het assortiment is hiermee ook flink uitgebreid.

Entree en munten

De Boerenoptocht van het Flaeijelfeest is gratis. Dit geldt ook voor het parkeren en de toiletten. Ook kinderen tot en met 12 jaar betalen geen entree. De entree voor het openlucht museum bedraagt € 10,- per persoon. Alle activiteiten op het Landgoed, zoals de kermis, zijn verder gratis. Op het gehele terrein kan met dezelfde nieuwe Flaeijelmunt eten en drinken worden gekocht. De oude bruine Flaeijelmunten zijn alleen dit jaar nog bruikbaar voor consumpties. De nieuwe munten zijn verkrijgbaar op diverse locaties op het terrein.

Een bakkerijmuseum, woonkamer uit de jaren 1950/1960, Sterkste Man spellen voor het publiek, een muziekdemonstratie van Jong Advendo: allemaal nieuwe activiteiten en bezienswaardigheden tijdens het ‘oude’ Flaeijelfeest. Jaarlijks trekt dit dorpsevenement meer dan 35.000 bezoekers. Meer informatie is te vinden op www.flaeijel.frl.