HEERENVEEN: Het kunstschaatsen in Thialf krijgt een fantastische impuls met de komst van Klaverblad Verzekeringen als hoofdsponsor. Op het ijs van Thialf ondertekenden Angela van Dalen, sponsormanager van Klaverblad, en Joost de Ruig, voorzitter van KCThialf, de sponsorovereenkomst voor de komende vier jaar.

De afgelopen seizoenen groeide KCThialf al gestaag en viel de club ook landelijk op met prima prestaties, ook in het showrijden. Met de extra sponsormiddelen kan er nu écht geïnvesteerd worden. In meer ijs, meer begeleiding in kürtrainingen, opleidingen, clubtenues en attributen voor kracht- en stabiliteitstraining.

Klaverblad en KCThialf delen dezelfde visie: door maar lang genoeg gewoon te blijven, word je vanzelf bijzonder: KCThialf gaat ‘gewoon’ door met plezier goede resultaten boeken, waarbij van eigen kracht wordt uitgaan. Hoogtepunten dit jaar zullen onder meer de landelijke KNSB-Bokalenwedstrijd op 10 februari 2018 en een spetterende eindshow met de andere ijssporten in Thialf in maart worden.