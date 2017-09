Komende periode moeten weggebruikers extra opletten: meer kans op modder op de weg

Aardappelen, bieten, uien en graan: in Fryslân wordt weer volop geoogst. Voor boeren betekent dat een drukke periode, maar ook weggebruikers moeten hier rekening mee houden. Oogsttijd betekent namelijk kans op modder op de weg. Klaas Zwaagstra, ongevallenbehandelaar bij de politie, vertelt: “Modder op de weg brengt risico’s met zich mee. Helaas zien we wel eens ongevallen doordat een auto in de slip raakt en bijvoorbeeld in de sloot belandt. Gelukkig kan veel voorkomen worden als de weggebruiker een beetje extra oplet gedurende deze tijd van het jaar.”

Zwaagstra gaat verder: “In principe zet de boer een bord neer als hij modder verliest, zodat weggebruikers weten dat er slipgevaar is. Zodra je dat bord ziet, moet je in elk geval direct je gas los laten. Kijk daarna goed waar de modder ligt. Is dat nog ver weg? Dan kun je eventueel een beetje afremmen. Maar zorg ervoor dat je het rempedaal niet meer in hebt, op het moment dat je bij de modder bent. Ook moet je zo weinig mogelijk sturen, zodra je over de modder heen rijdt. Wees trouwens extra voorzichtig in combinatie met regen, dan is het slipgevaar nog groter.” En als je dan toch in een slip raakt? “Gas los, eventueel de koppeling intrappen, niet remmen en niet abrupt sturen. Blijf rustig en kijk waar je naartoe wilt in plaats van waar je níet naar toe wilt. Dat helpt om recht op de weg te blijven. Op die manier heb je het minste kans om naast de weg te belanden.”

Campagne

Het kan soms voorkomen dat een boer vergeet om een bord bij de modder te zetten. Dan kun je als weggebruiker dus onverwachts over modder heen rijden. “Veel mensen krijgen dan een schrikreactie, maar dat zorgt juist voor meer gevaar. Blijf dus gewoon rustig en laat je gas los. Het scheelt al een hoop als je erop bedacht bent dat het kán gebeuren, dan schrik je minder.” Om weggebruikers daarvan bewust te maken, informeren gemeenten van Fryslân weggebruikers dit najaar over de verhoogde kans op modder op de weg. Op initiatief van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân worden posters, radio- en televisiespotjes en spandoeken ingezet. “En mocht u modder op de weg tegenkomen waar geen bord bij staat, bel dan even naar de wegbeheerder zodat zij een bord kunnen plaatsen.”

Alert

Kijk trouwens ook goed uit als je ziet dat ergens modder wordt opgeruimd. “Dat gebeurt namelijk met grote landbouwvoertuigen”, vertelt Zwaagstra. “We hebben wel eens een ongeval gezien waarbij een automobilist de breedte van het landbouwvoertuig niet goed inschatte. Gevolg daarvan was een ernstige kop-staart-botsing. Ook hier geldt weer: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wees dus extra alert als je landbouwvoertuigen tegenkomt.”