Meet & Match viert 5-jarig jubileum op 17 oktober

Heeft u Hart voor Heerenveen? Hart voor Heerenveen organiseert op dinsdagmiddag 17 oktober 2017 van 14.45 tot 17.30 uur in het Posthuis Theater de vijfde editie van de Meet & Match. Een dynamisch netwerk-event waar Heerenveense bedrijven en lokale goede doelen elkaar ontmoeten in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De economische waarde van de 74 gesloten samenwerkingen van de laatste Meet & Match was € 68.474.

Hart voor Heerenveen nodigt bedrijven, serviceclubs, scholen, overheden en goede doelen van harte uit om tijdens de Meet & Match elkaar de hand te reiken. Maatschappelijke organisaties als de Voedselbank, Humanitas of De Skulp, centrum voor leven met kanker, leveren een onmisbare bijdrage aan de samenleving. Door de hulp van vele vrijwilligers kunnen zij met weinig budget veel bereiken.

Maar af en toe kunnen zij een steuntje in de rug goed gebruiken. Notariskantoor Savenije biedt bijvoorbeeld het gratis opmaken van statuten aan. Koninklijke Smilde stelt heerlijke banketstaven beschikbaar voor vrijwilligers om ze in het zonnetje te zetten vanwege al hun goede werk.

De Praxis biedt bouw- en klusmateriaal aan en Café it Houtsje stelt vergaderruimte beschikbaar. Stichting De Muze – Community Art Café zoekt een websitebouwer. Steunpunt Minima Stichting Houvast zoekt opslagruimte. Stichting Present zoekt vrijwilligers om zich éénmaal in te zetten voor iemand die hulp goed kan gebruiken middels bijvoorbeeld een behangklus of een mooie wandeling.

En Best Buddies wil graag vriendschappen creëren tussen jongeren met en zonder een verstandelijke beperking middels leuke activiteiten. Uitgangspunt deze middag is de deelnemers handelen met gesloten portemonnee. Bedrijven zetten expertise, mankracht, goederen of diensten in voor het goede doel. Geen omzet, wel voldoening. Hart voor Heerenveen, onderdeel van Caleidoscoop Welzijnswerk, is erg blij dat sponsors Batavus en serviceclub JCI Heerenveen dit event mede mogelijk maken.

Hoe werkt het?

Als dagvoorzitter neemt strafrechtadvocaat Hans Anker de bezoekers mee in de wereld van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Heuse matchmakers van Randstad en de Rabobank brengen bedrijven en lokale goede doelen in anderhalf uur met elkaar in contact om zoveel mogelijk matches te realiseren. Goede matches, inspirerende matches, kleine en grote matches. De ‘handel’ krijgt dit jaar een extra boost door de enthousiaste inzet van onze burgemeester Tjeerd van der Zwan. Hij zal alles op alles zetten om binnen de tijd zoveel mogelijk partijen met elkaar te verbinden. Notaris Mr. Savenije bekrachtigt alle matches en berekent per match de economische waarde. Aan het eind van het event maakt zij bekend wat de waarde is van alle gesloten samenwerkingen. Hierna wordt Het Gouden Hart voor Heerenveen 2017 uitgereikt. Deze felbegeerde prijs gaat naar een bedrijf dat op een bijzondere wijze haar maatschappelijke betrokkenheid vorm geeft en daarmee bijdraagt aan een mooiere Heerenveense samenleving. Hart voor Heerenveen en Heerenveen ‘n Gouden Plak willen met de prijs graag hun waardering uiten voor deze bijzondere inzet.

Aanmelden?

Wilt u als ondernemer graag invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid? Of kan uw vereniging of stichting bepaalde hulp van een bedrijf goed gebruiken? Aanmelden voor dit gratis evenement kan via r.osenga@caleidoscoopheerenveen.nl. Meer informatie vindt u op www.hartvoorheerenveen.nl.\

Fotos Jeroen Schaaphok