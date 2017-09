Open dag: energieneutraal wonen in de Lindewijk

WOLVEGA – Waarom wachten met energieneutraal bouwen tot 2021 wanneer dit verplicht wordt, als het ook nu al kan? Delfsma Bouw & Ontwikkeling realiseert als eerste energieneutrale projectwoningen in de Wolvegaster Lindewijk. Zaterdag 7 oktober is er een open dag op de bouwlocatie.

Tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen belangstellenden op de bouwlocatie komen kijken wat dit project biedt. Naast een stijlvolle vrijstaande of halfvrijstaande woning in de stijl van de jaren ‘ 30, is dat een uniek concept om volledig energieneutraal te wonen.

In de zomer koel, ’s winters warm

Delfsma Bouw & Ontwikkeling is onderdeel van de Betsema Groep. Bij de bouw van de woningen worden energiebeperkende maatregelen toegepast. Om het laatste stukje energiebehoefte in te vullen is er een samenwerking met Klimaatgarant. Met een warmtepomp, zonnecellen en warmteterugwinning wordt de woning energieneutraal. Klimaatgarant garandeert geen energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en tapwater. Directeur Jaap Betsema van de Betsema Groep: “Wel zo fijn als je weet dat de energieprijzen de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld. Bovendien blijft je woning in de zomer heerlijk koel en is het in de winter behaaglijk warm”.

Niet wachten, maar bouwen

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen energieneutraal zijn. “Waarom wachten tot 2021 als we nu al energieneutraal kunnen bouwen?”, zegt projectontwikkelaar Tjeerd Delfsma. “Te veel betalen wil niemand, niet in 2021 maar ook nu niet. Alle maatregelen die over drie jaar moeten gelden, brengen wij nu al in de praktijk.”

Kopen of leasen

In samenwerking met Klimaatgarant kunnen de kopers van de woningen de benodigde installaties, zoals een warmtepomp, bodemwarmtewisselaar en zonnecellen, laten verwerken in de koopsom of zelfs leasen. Wie een leasecontract afsluit, is compleet ontzorgd. Verzekerd van een lage energierekening en vrij van onderhoudskosten.

Open dag

Tijdens de open dag wordt het project uitgebreid gepresenteerd. Ook zijn er specialisten op het gebied van energieneutraal wonen, financiën en de makelaardij. De open dag is in de pop-upstore van Mooi Wonen in Wolvega aan de Citroenvlinder/Kommavlinder (oostzijde boswal). Meer informatie is te vinden op: Facebook.com/MooiWoneninWolvega

www.betsemagroep.nl

www.makelaardijhoekstra.nl