Quick Stick blijft koploper

Afgelopen zondag speelde Quick Stick haar derde competitiewedstrijd uit tegen HCM. In een spannende fysieke wedstrijd trok Quick Stick uiteindelijk aan het langste eind. Het won met 2-5 van de ploeg uit Arnhem.

Al binnen vijf minuten wist Quick Stick de score te openen. Eline van den Bosch kreeg, nadat ze de bal had veroverd, een vrije doortocht en wist de vrije schotkans te benutten. Zes minuten later was het wederom raak voor Quick Stick. Sanne-Lies de Wolff wist op aangeven van Meran Horsten de bal bij de tweede paal binnen te tikken. Daarna liet Quick Stick HCM meer in het spel komen waardoor HCM twee strafcorners kreeg waarvan ze de laatste benutten. HCM bleef op jacht gaan naar de gelijkmaker en scoorde deze twee minuten voor rust, waardoor er met een 2-2 stand werd gerust.

De tweede helft verliep chaotisch en fysiek, mede doordat de scheidsrechters niet de regie in handen hadden. Ergens halverwege de tweede helft wist Quick Stick toch weer op voorsprong te komen door een benutte strafbal van Bibi Bronswijk. Twaalf minuten voor tijd wist Quick Stick de voorsprong te vergroten, toen Meran Horsten na een mooie rush over het veld de bal snoeihard de lange hoek in schoot. Daarna braken er spannende minuten aan toen HCM weer op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Echter was het Quick Stick dat twee minuten voor tijd de wedstrijd op slot gooide toen Sanne-Lies de Wolff de rebound van een strafcorner binnensloeg.

Na deze zwaarbevochten overwinning blijft Quick Stick koploper in de tweede klasse D. Volgende week speelt Quick Stick thuis tegen promovendus Almelo.