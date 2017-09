Medeleven van burgemeester van der Zwan voor nabestaanden Katlijk

KATLIJK: Vanochtend ontving ik het treurige bericht van de politie dat in een pand aan de Schoterlandseweg in Katlijk, de lichamen van twee mensen zijn gevonden. Na onderzoek bleek het te gaan om een van de twee echtparen die in het pand woonde. De slachtoffers zijn door een misdrijf om het leven gebracht.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. De politie is nog bezig met een onderzoek, en dat moeten we eerst afwachten. Als onderdeel van dit onderzoek heeft de politie vanmiddag de 14 jarige zoon van het overleden echtpaar aangehouden als verdachte.

De medebewoners zijn opgevangen en ergens anders ondergebracht. En de naaste familie van de slachtoffers is inmiddels op de hoogte. Voor zover wij kunnen nagaan was het gezin niet in beeld bij de hulpverleningsinstanties.

Katlijk is een kleine gemeenschap van zo’n 600 inwoners, waar iedereen met elkaar meeleeft. Dat zo’n gebeurtenis diepe indruk op de mensen maakt, hoef ik u niet te vertellen.

Ik houd nauw contact met het dorp. Om te horen wat er leeft, welke vragen er zijn, en waar we mogelijk kunnen helpen. Voorop staat nu wat de mensen hier nodig hebben. Ons medeleven gaat uit naar de naasten. We wensen hen veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,Tjeerd van der Zwan, Burgemeester Heerenveen