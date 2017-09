Politie houdt 14-jarige zoon van om leven gebrachte bewoners Katlijk aan

KATLIJK: De politie heeft een 14-jarige zoon van de om leven gebrachte bewoners Schoterlandseweg Katlijk aangehouden als verdachte van mogelijke betrokkenheid dood ouders. Dit maakte de politie dinsdagavond om 19.30 uur bekend.

KATLIJK: De politie is een onderzoek gestart, nadat in een woning aan de Schoterlandseweg in Katlijk de levenloze lichamen van een man en een vrouw zijn aangetroffen.

Agenten troffen dinsdagochtend 26 september rond 10.30 uur beide lichamen aan, na een melding die bij de meldkamer was binnen gekomen. Daarop is direct een onderzoek gestart, waarbij de woning en de directe omgeving werden afgezet.

Sporenonderzoek

Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de identiteit van beide slachtoffers en het achterhalen van de doodsoorzaak. De rechercheurs van de forensische opsporing stellen sporen veilig. De eerste aangetroffen sporen maken dat de politie rekening houdt met een misdrijf. Het is nog niet bekend hoe zij precies om het leven zijn gekomen.

Getuigen

Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.