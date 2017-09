Samenwerking Werktijd Uitzendburo & Sappé reiniging , onderhoud & renovatie al 15 jaar ‘Buitengewoon Verfrissend’

Al vijftien jaar werken Sappé uit Joure en Werktijd Uitzendburo met vestigingen in Buitenpost, Heerenveen en Wolvega samen. Waar Sappé verzoeken binnenkrijgt voor specialistische reiniging zorgt Werktijd voor professionele uitzendkrachten die deze opdrachten tot uitvoer brengen. ‘Werktijd voelt zich dan ook medeverantwoordelijk voor de prestaties van Sappé’, vertelt Geke Schuring van Werktijd. ‘En dat natuurlijk niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden.’

De afgelopen tijd groeide het besef onder Sappé en Werktijd dat de wereld aan het veranderen is en dat het samenwerkingsverband daarin mee moet veranderen. Beide bedrijven gebruiken dan ook graag de voor- en na foto’s van een huis, die in het kantoor van William Pol van Sappé hangen, als metafoor: een huis moet je na een afzienbare tijd opschonen, net als de relatie tussen Sappé en Werktijd. ‘We zullen in deze huidige maatschappij meer interesse in elkaar moeten tonen en zodoende een echte verbinding met elkaar aan te gaan’, stelt William Pol van Sappé.

Werknemers van Sappé en Werktijd zijn de afgelopen weken daarom bij elkaar op ‘stage’ geweest om met eigen ogen te ontdekken hoe het bij beide partijen op de werkvloer eraan toegaat. Dit heeft onder de beide bedrijven veel meer besef en begrip voor elkaar opgeleverd. Daarnaast zijn er vijf gouden regels opgesteld die bij zowel Sappé als Werktijd aan de muren hangen waarin in één ding centraal staat: het verplaatsen in elkaar. De samenwerking tussen Sappé en Werktijd is weer naar vijftien jaar: Buitengewoon Verfrissend!