Beleef BASF tijdens het Weekend van de Wetenschap

HEERENVEEN: Op zaterdag 7 oktober organiseert BASF in Heerenveen van 10:00 – 15:00 uur een ‘belevenis’ die in het teken staat van creëren, ontdekken en verkennen. Creëer zelf chemie met proefjes op het NEMO Lab, ontdek BASF door het maken van een tour door het BASF Lab met proefjes en verken de wetenschap in de Jouw energie van morgen- truck.

Creëer chemie Kinderen vanaf ± 8 jaar kunnen in het NEMO Lab ontdekken hoe chemie werkt door zelf proefjes te doen. BASF is hoofdpartner van het NEMO Science Museum in Amsterdam. Bezoekers van de BASF-belevenis in Heerenveen maken kans op een schoolreisje voor de hele klas naar NEMO in Amsterdam.

Ontdek BASF Tijdens een tour door het BASF Lab geven onze wetenschappers een indruk van onze activiteiten en kunnen bezoekers proefjes doen die te maken hebben met de ontwikkeling van de BASF-producten.

Verken de wetenschap De wetenschap kan verder worden verkend in de ‘Jouw energie van morgentruck’ (RUG). In deze rondreizende, inspirerende ruimte worden jongeren uitgedaagd om mee te denken over bruikbare oplossingen voor de energie van morgen. Tijdens het project Young Solar Challenge leren jongeren hoe ze zelf een zonneboot kunnen bouwen. Het resultaat van deze Challenge kun je bij ons komen bekijken.

Kortom, genoeg te doen voor jong en oud. Van 10:00 tot 15:00 uur. Entree is gratis. BASF Heerenveen, Innovatielaan 1, 8447 SN Heerenveen.