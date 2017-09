Hiltje Drenth exposeert tekeningen in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Van zaterdag 7 tot en met dinsdag 31 oktober zijn tekeningen van Hiltje Schaafsma-Drenth te zien in de bibliotheek van Heerenveen. Iedereen is van harte welkom om deze tentoonstelling tijdens de openingsuren van de bieb aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te komen bekijken.

Sinds ze met pensioen is, tekent Hiltje Drenth weer veel en graag. Hierbij gebruikt ze potlood, kleurpotlood, stift, houtskool, krijt en inkt. Schilderen (acryl, olieverf en aquarel) vindt ze ook geweldig, maar dat gaat haar wat minder goed af. Hiltje wil graag mooie dingen maken voor anderen. “Als je er maar blij van wordt”, is haar motivatie.

De in Amsterdam geboren Hiltje kwam door omstandigheden in 1954 op 4-jarige leeftijd in een pleeggezin in Heerenveen terecht. Als klein meisje droomde ze ervan om balletdanseres te worden of naar de kunstacademie te gaan. Beide wensen zijn een droom gebleven. Op 14-jarige leeftijd moest ze aan het werk; leren werd voor haar niet nodig geacht. Hiltje hierover: “Je kunt je ouders van alles verwijten, maar het is in het leven wat jij er van maakt.”

Hiltje zocht haar eigen weg, volgde een verpleegopleiding in een revalidatiecentrum en ook de avondhavo. Daar deed ze de vakken tekenen en kunstgeschiedenis. Naast de vele banen die ze heeft gehad, is tekenen altijd een passie van haar gebleven.

Creativiteit zit Hiltje Drenth in de genen. Dat bleek toen ze op haar 21ste haar familieleden leerde kennen: velen van hen waren actief in de muziek of de kunst. Haar zoon koos voor de kunstacademie, maakte een film in Nieuw-Zeeland en heeft in andere landen tekeningen geëxposeerd (zoals zijn moeder nu doet) en clips en visuals verzorgd voor muziekgroepen. Haar dochter is pedagogisch medewerkster en heeft daarnaast een ontwerpbedrijfje.