Hoveniersbedrijf Terra Flora actief voor landelijke actie ‘Hovenier Helpt’

Ook dit jaar is de landelijke actie Hovenier Helpt met als slogan ‘Groen doen is goed doen!’ gehouden.

Ruim 350 hoveniers uit het gehele land deden mee. Initiator Tuinkeur is blij met zo’n enthousiaste reactie van de ‘groene branche’. ‘Nog mooier is het grote aantal projecten welke zijn aangemeld. Uiteindelijk zijn er ruim 250 projecten bij ons ingediend.’, aldus woordvoerder Hendrik Westra.

‘Direct na de sluitingsdatum zijn we begonnen met de selectie: een tijdrovende en moeilijke klus. Temeer omdat er erg veel mensen zijn die hulp kunnen gebruiken. Uiteindelijk hebben we 85 projecten kunnen selecteren en weten te koppelen aan de deelnemende hoveniers. Alle hoveniers hebben hun belangeloze medewerking toegezegd. Daar zijn we erg blij mee!’, besluit Hendrik.

Voor Hoveniersbedrijf Terra Flora was het geen moeilijke beslissing om deel te nemen aan het project. Geralt de Vries, namens het hoveniersbedrijf, vertelt: ‘Toen wij werden benaderd voor dit project hebben we niet lang hoeven na te denken. Hoe mooi is het als je je met je team en passie voor groen kunt inzetten voor hulpbehoevende mensen. Wij stellen graag ons vakmanschap beschikbaar voor dit initiatief.’

Ook volgend jaar laat Hovenier Helpt weer van zich horen zegt Hendrik Westra: ‘Ik hoop dat we nog meer deelnemende hoveniers uit de groene branche enthousiast kunnen krijgen zodat we nog meer hulpbehoevende mensen een plezier kunnen doen!’