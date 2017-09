Heerenveen is ‘Sportgemeente van het jaar’!

HEERENVEEN: Zojuist is in Arnhem bekend gemaakt dat de gemeente Heerenveen Sportgemeente van het jaar is geworden. Heerenveen scoorde onder andere punten op het sportinitiatief ‘Scoren voor Gezondheid’, de recente sportvisie, participatie en accommodaties. De Heerenveense presentatie was daarmee de beste van de ingestuurde stukken.

Vanaf het podium liet wethouder Jelle Zoetendal weten ontzettend blij te zijn met deze prijs. “Het onderstreept dat we in Heerenveen samen met alle sportverenigingen op de juiste weg zijn. Samen met hen, alle vrijwilligers en Heerenveense sporters, hebben we deze titel veroverd. Heerenveen is de eerste Friese gemeente die zich officieel Sportgemeente van het jaar mag noemen. Daar zijn we bijzonder trots op.”

Jaarlijkse prijs

De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarbijeenkomst van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naast Heerenveen kwamen ook de gemeenten Hoogeveen, Alphen aan den Rijn en ’s-Hertogenbosch in aanmerking voor deze prijs.

En nu verder

Begin dit jaar presenteerde Heerenveen het ambitieuze sport- en beweegprogramma Heerenveen #Beweegthet. Het doel hiervan is dat er meer Heerenveners bewegen en blijven bewegen. De titel Sportgemeente van het jaar past in de ambitie van het programma. Heerenveen viert de overwinning op korte termijn met sportverenigingen, en sportend Heerenveen.