Bibber & Beef Biebbus maakt spannende rit langs bibliotheken Jubbega, Akkrum en Heerenveen

HEERENVEEN: Op dinsdagmiddag 10 oktober, tijdens de Kinderboekenweek, rijdt de Bibber & Beef Biebbus langs de bibliotheken in Jubbega, Akkrum en Heerenveen en zorgt daar voor heel wat spanning en sensatie. Iedereen tussen 4 en 12 jaar die durft in te stappen op de halteplaatsen is van harte welkom. Het is supergriezelig, maar gelukkig wel gratis.

In de Bibber & Beef Biebbus kun je naar een spannend, interactief verhaal luisteren, een spokentest doen en jouw dapperheidsskills testen. Pas op, want je krijgt knikkende knieën en zweethandjes!

Deze ontzettend enge autobus gaat dus de tiende oktober de gemeente Heerenveen onveilig maken. Om 14.15 uur stopt hij – of je nu wilt of niet – bij de bibliotheek in Jubbega (Ericalaan 20), om 15.15 uur is de vestiging in Akkrum (Boarnswal 15) onverbiddelijk aan de beurt en om 16.15 uur remt de bus akelig piepend en knarsend bij de bieb van Heerenveen (Burgemeester Kuperusplein 48). Overal blijft de Bibber & Beef Biebbus gegarandeerd een half uur staan voor een flinke portie griezelwerk!

Gedurende de Kinderboekenweek (4 tot en met 15 oktober) worden 13 scholen in de gemeente Heerenveen bezocht door toekomstige pedagogisch medewerkers, die studeren aan het Friesland College. Op een ludieke manier vertellen zij leerlingen over de Kinderboekenweek. Leesconsulenten van de bibliotheek bezoeken kinderen op school of in de bibliotheek voor groepsactiviteiten rondom (prenten)boeken en voor andere boekpromotie.

Het thema van de 63ste Kinderboekenweek is Griezelen. Nachtmerries, enge geluiden, onverklaarbare schaduwen: er is voor kinderen genoeg om bang voor te zijn. Boeken helpen die angsten te bedwingen. Als zelfs Bert en Bart zombies kunnen verslaan, dan kunnen kinderen dat ook. Met trollen zoals Trubbel kun je ook vriendschap sluiten. En zelfs een grote gevaarlijke Grompel kun je overleven… Enge verhalen zijn de leukste en spannendste vorm van therapie, want met deze mooie en vaak grappige verhalen overwin je je grootste angsten.

Op bibliothekenmarenfean.nl is precies na te lezen wat er te doen is in welke bibliotheek en wanneer.

Meer info over de Kinderboekenweek is via http://www.kinderboekenweek.nl/ te vinden.