551ste Jouster Merke weer een succes !

JOURE In de Midstraat kon donderdag weer over de koppen worden gelopen op de 551ste Jouster Merke. Het weer werkte dit jaar goed mee, ondanks het enkele spatje regen aan het begin van de middag en in de ochtend. Tegen drie uur brak de zon door.

Met mooie praatjes werden messen, anti-skimportemonnees en allerhande zalfjes verkocht. De bloemenstand deed goede zaken, net als de eettentjes. Bij de kroegen was het rustig in de middag. Ook de medewerkers van het Rode Kruis hadden, naar eigen zeggen, gelukkig weinig te doen. Casino Flash opende voor deze dag de deuren voor het publiek. Knooppunt Joure legde bij de stand uit over de nieuwe situatie op de wegen rondom Joure.

Bij de kermis werd hard gegild door de jeugd in de Booster. Anderen waagden zich liever aan de grijpmachines. De 551ste Jouster Merke wordt maandag om 22.00 uur afgesloten met vuurwerk.