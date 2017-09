Vlaggenschip TTV Delta Impuls 1 solide in Friese ‘tafeltennis-clash’

De tweede speelronde in de Noordelijke 1e-divisie bracht de heren en supporters van Delta Impuls 1 een heus Fries streekduel. In Haskerdijken ontvingen Arnoud Hofman, Sander Derkx en Delta Impuls-debutant Hans Vlig de plaatselijke tafeltennishelden van het bijna zesduizend inwoners tellende Buitenpost: André Folmer, Jelle Bouwer en Johan Bosma.

Het publiek in dorpshuis ‘It Deelshûs kreeg vrijdagavond 22 september waar het voor kwam: spektakel. Arnoud kwam niet verder dan het op tafel houden van de bal tegen de scherpe Bouwer, maar wist zich daarmee wel (ternauwernood) te redden. Ook Sander en Hans wisten raad met het directe spel van de ‘Buitenposter’. Waar zij zich geen raad mee wisten waren de bij tijd en wijle onnavolgbare backhand-ballen van Folmer. Arnoud wist zich daar wél een weg doorheen te blokken en trok de winst na vier games over de streep. Onder toeziend oog van coach Wadse Temme versloegen Hans, Sander en Arnoud ook Johan Bosma. Bosma, die de laatste jaren rap groeit en inmiddels een vast plekje in Buitenpost 1 heeft gevonden, liet met enkele fraaie ‘winners’ zien dat hij zich prima kan redden op het hoogste Noordelijke niveau.

Sander en Arnoud dubbelen al jaren en dat werpt regelmatig zijn vruchten af, zo ook vrijdag. Het duo kwam niet in de problemen in hun wedstrijd tegen Bouwer en Folmer; 12-10, 11-6 en 11-4. Zo boekten de heren van Delta Impuls 1 voor de tweede keer op rij een 8-2 zege. Zij hopen het goede spel een vervolg te geven in de thuiswedstrijd van volgende week. Dan komt DOTO 1 op bezoek uit het verre Siddeburen.