Arriva start proef met klantenservice via WhatsApp in Friesland en Groningen

Bus- en treinreizigers in Friesland en Groningen kunnen vanaf 2 oktober 8.00 uur een gesprek starten met Arriva via WhatsApp. Met de proef – die in eerste instantie een maand duurt – verwacht de vervoerder een wens van veel reizigers in vervulling te laten gaan. Door WhatsApp als kanaal toe te voegen vindt er nog meer één-op-één contact met de klant plaats.

Om een gesprek met Arriva te voeren voeg je het WhatsApp nummer +31 629575686 toe aan je contactenlijst van je telefoon en start je een gesprek.

De mogelijkheid om via WhatsApp een gesprek te voeren is een proef van één maand die start voor bus- en treinreizigers in Friesland en Groningen. Je voert het gesprek met het webcareteam van Arriva, de medewerkers die nu ook klanten helpen via Facebook en Twitter. Dit betekent ruime openingstijden: maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.