Bedrijvencampagne ‘Drink Water’ van start in Heerenveen

Gistermiddag gaf wethouder Hans Broekhuizen bij Accell Nederland (producent van onder andere Batavus) de aftrap voor de bedrijvencampagne ‘Drink Water’ in Heerenveen. Hij deed dat door de symbolische overhandiging van de eerste waterkaraf aan commercieel directeur Sten van der Ham. Wethouder Broekhuizen: “Door deze samenwerking kunnen we veel medewerkers enthousiast maken voor water met een smaakje. Zo laten we ouders en hun kinderen ervaren hoe gezond en lekker water drinken is. Prachtig om te zien hoe bedrijven zich inzetten voor de gezondheid van hun medewerkers en hun gezin.”

Dertien bedrijven in Heerenveen starten deze week samen met de gemeente Heerenveen

met de campagne ‘Drink Water’. Door medewerkers water met een smaakje aan te bieden, ervaren ze hoe leuk en lekker water drinken is. Gedurende een jaar krijgen medewerkers elke maand een ander smaakje aangeboden. Daarnaast ontvangen ze een glazen waterkaraf met twee drinkglazen voor thuis en ook een receptenwaaier zodat ze zelf smaakwater kunnen maken. Op die manier kunnen ze ook hun gezinsleden de smaakjes laten proeven.

Deelnemende bedrijven

De bedrijven die aan deze campagne meedoen zijn: Batavus, Royal Smilde, Portena,

Fronterra, A-ware Food, Tjongerschans, BASF, Jongbloed, Omrin, Lidl, Beenen, Rabobank

en VDL Bus. Ook de gemeente Heerenveen doet mee.

De bedrijvencampagne ‘Drink Water’ maakt deel uit van de samenwerking tussen JOGG

(Jongeren op Gezond Gewicht) Heerenveen en vijftien bedrijven, waaronder Antea Group

en Pipe Protection.