De Knipe bijna klaar voor de Knypster Merke

DE KNIPE: Het dorpsfeest De Knypster Merke kent weer een uitgebreid programma voor alle leeftijden. Op vrijdag 6 oktober openen Jelle en Hiltsje Brouwer de ‘Merke’. Om 16.00 uur knallen de partypoppers en gaat de kermis open. De Allegorische Optocht op zaterdag is het hoogtepunt van het dorpsfeest. Dit jaar rijden er 11 praalwagens ’s middags en ’s avonds door het dorp. Tijdens de laatste avond (dinsdag) wordt de winnaar bekend gemaakt.

De Knypster Merke wordt ieder jaar geopend door bijzondere mensen. Dit jaar door twee oud-ondernemers Jelle en Hiltsje Brouwer. Jarenlang runden zij de fietsenzaak J & H Brouwer en sponsorden zijn vele activiteiten in De Knipe. Tijd dus om hun even in het zonnetje te zetten.

Mental Theo

Theo Nabuurs, beter bekend als Mental Theo is een internationale DJ met 20 jaar ervaring, draaide op ‘s werelds grootste raves met o.a Carl Cox, Laurent Garnier, Lenny Dee, Tiesto, Steve Mason, Jeff Mills, Sven Vath, Marco V, Gigi d’Agostino, Johan Gielen, Westbam, Jean, en vele andere toppers.

Zijn muzikale doorbraak kwam samen met Charly Lownoise in begin jaren ’90 met o.a. Club en Mellow House, later ook met Gabber en Happy Hardcore. Theo staat bekend als de brutaalste VJ van Nederland en als gekste DJ. Op vrijdagavond 6 oktober komt hij naar de feesttent in De Knipe, mis het niet!

In café De Knyp treedt de band Joint String Friends op tijdens de Knypster 50+ avond. Tussendoor vertelt Gjalt de Jong van Omrop Fryslân) zijn verhalen over het skûtsjesilen.

Allegorische optocht en The Dirty Daddies

Zaterdag om 14.00 uur gaat de Allegorische optocht van start, opgeluisterd door een kinderoptocht, muziek- en showkorpsen. ´s Avonds komen de praalwagens nogmaals door het dorp, ditmaal verlicht voor nog meer sfeer. Aansluitend speelt in de feesthal voor de derde maal The Dirty Daddies, nog altijd zeer populair in feesttenten en festivals. Dat komt natuurlijk door de show en uiteenlopende nummers. Van stevige rocktracks van AC/DC, Bon Jovi en Europe, kampvuur knallers van Oasis tot Mumford & Sons, glijders van Wham naar Bryan Adams en natuurlijk de heetste dancehits van dit moment. Maar ook quilty pleasures als Village People.

Kerkdienst, autocross en playbackshow

De zondag wordt begonnen met een kerkdienst in de feesttent. Dit jaar muzikaal begeleid door De Preamsjongers en Crescendo. Na de afgelasting van vorig jaar is er dit jaar weer een autocross. Deze start om twaalf uur naast terrein naast Ds. Veenweg 18. ’s Avonds in de feesttent vooral jonge artiesten op het podium tijdens De Knipe’s got talent en de playbackshow.

Kinderfeest, schuttersfeest en Highland Games

Maandag begint om 12.15 uur het kinderfeest en om 16.00 uur het Schuttersfeest. ’s Avonds de Highland Games o.l.v. Wout Zijlstra ’s avonds in de feesttent. Wagenbouwploegen, buurten, sportteams of vriendengroepen kunnen elkaar uitdagen met kracht, souplesse en slimheid.

Trekkerbehendigheidwedstrijd en prijsuitreiking met Stageline!

Dinsdagmiddag de Trekkerbehendigheidwedstrijd voor iedereen met een tractor. De V.V.V. De Knipe heeft deze middag ook altijd een ludieke activiteit in petto. Dit jaar is het “it iepen kampioenskip Spinsjitte”.

’s Avonds vindt in de feesthal de prijsuitreiking van de Allegorische Optocht 2017 plaats. Voor menig wagenbouwer een spannend moment, waar ze de hele Knypster Merke al naar uitkijken. Het feest na afloop is daarom ieder jaar weer een knaller. Ditmaal zal de band Stageline de knypsters laten terugzien op een geweldige slotavond.

Programma Knypster Merke 2017

Vrijdag 6 oktober

16.00 uur Opening Knypster Merke

Kermis geopend

20.00 uur 50+ avond met de band Joint string friends

21.00 uur DJ Mental Theo Entree : € 10,–

Zaterdag 7 oktober

14.00 uur Allegorische optocht /kinderoptocht Entree: € 5,–

19.30 uur Allegorische optocht

21.30 uur The Dirty Daddies Entree : € 15,00

Zondag 8 oktober

10.00 uur Kerkdienst in de feesttent

19.00 uur De Knipe’s got talent/playbackshow

Maandag 9 oktober

12.15 uur Kindermiddag in de feesttent

16.00 uur Schuttersfeest

19.30 uur Highland Games in de feesttent

Dinsdag 10 oktober

13.00 uur Trekkerbehendigheidswedstrijd

20.30 uur Uitslag optocht /slotavond met een optreden Stageline

Entree: € 10,–, op vertoon van VVV ledenkaart gratis entree.