Gevonden lichaam Franeker blijkt van gezochte man

Na de vondst van de 31-jarige vrouw was de politie op zoek naar haar 30-jarige partner. In de omgeving van Franeker is diverse malen gezocht. Zo zochten agenten afgelopen week in meerdere maisvelden in de omgeving. Deze zoektochten hadden geen resultaat.

Een voorbijganger ontdekte donderdagmorgen het lichaam in een sloot nabij de Edisonstraat en waarschuwde de politie. Het is nog niet bekend wat de doodsoorzaak is van de 30-jarige man. Het onderzoek naar het incident op 12 september wordt voortgezet.