OUWSTER-NIJEGA: Bij een aanrijding op de Jetze Veldstraweg in Ouwster-Nijega is vrijdagmiddag een jongen ernstig gewond geraakt.

De jongen stak vermoedelijk met de fiets de weg over toen hij door een auto geschept werd.

Twee ambulances, een traumahelikopter en politie kwamen ter plaatse voor assistentie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.