Minderjarige verdachte Katlijk langer in voorarrest

Omdat het in deze zaak gaat om een minderjarige verdachte zal het OM verder terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over het onderzoek. Dit heeft te maken met de bescherming van de privacy van deze heel jonge verdachte. In dit soort situaties weegt het persoonlijk belang van de verdachte zwaarder dan het belang om de maatschappij van uitgebreide informatie te voorzien. De nabestaanden worden door familierechercheurs van de politie op de hoogte gehouden.

Als het onderzoek is afgerond zal de zaak in principe achter gesloten deuren worden behandeld. De verwachting is dat de zaak begin 2018 op zitting komt.