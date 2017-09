Nieuw project groot mannenkoor Noord Nederland

HEERENVEEN: Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland start op 7 oktober met een nieuw project dat loopt van oktober tot januari. Het bestaat uit drie repetities en vier concerten waaronder een kerst- en een nieuwjaarsconcert. De bekende mannenkoordirigent Martin Mans heeft een repertoire samengesteld waarin onder ander kerstarrangementen de aandacht krijgen. De organist Hendrik van Veen verzorgt de begeleiding tijdens de concerten en de sopraan Rineke de Wit levert een bijzondere bijdrage tijdens het nieuwjaarsconcert in Groningen. Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland repeteert in Heerenveen en werkt op projectbasis.

Zangers die meer willen zingen of onregelmatig werk hebben, ervaren dit als een uitstekende gelegenheid. Maar ook zangers zonder zangervaring zijn van harte welkom om de zangkunst te beoefenen. De vier concerten staan gepland in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Groningen.

De eerste CD van dit projectkoor is een feit. De opname is gemaakt in Bolsward en bevat een variatie aan geestelijke liederen, spirituals en klassiek repertoire zoals. Enkele voorbeelden daarvan zijn: ‘Houd mij vast, Soon and very soon, Veni Jesu en Tebe Poem. ‘

Bijzonderheden:

Repetitiedata: zaterdag 7 oktober, zaterdag 28 oktober en zaterdag 4 november van

10.00 – 13.00 uur.

Repetitielocatie: Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15 in Heerenveen.

Concertdata:

– zaterdag 4 november, 12.30 uur Lunchconcert Goede Herderkerk, Heerenveen

– zaterdag 18 november 14.30 uur Middagconcert De Oase, Ringweg 3, Drachten

– Dinsdag 26 december 18.00 uur Kerstconcert Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden

– zaterdag 27 januari, 20.00 uur Nieuwjaarsconcert Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen

En verder

Inschrijven kan via www.martinmans.nl, per e-mail naar secretariaat@martinmans.nl of op de repetitie van 7 oktober aanstaande. Kosten per project: € 60,= waarin deelname aan drie repetities en vier concerten is inbegrepen. De bladmuziek is gratis.

De repetitie van zaterdag 7 oktober aanstaande is een open repetitie waarin nieuwe zangers de sfeer kunnen proeven. Aanvang repetitie 10.00 uur. Aanwezig 9.30 uur.

Martin Mans boogt op een jarenlange ervaring met het dirigeren van mannenkoren. Van enkele van zijn reguliere koren is hij meer dan 20 jaar dirigent. Hij heeft zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse klanken en daarop stemt hij zijn arrangementen af. Hij is een gedreven persoonlijkheid die met hard werken in een aangename sfeer het beste resultaat behaalt. Het studietempo ligt hoog. Het is daarnaast van belang dat men thuis verder studeert om op de repetities aan de verfijning en afwerking te kunnen werken.

‘Het werken op projectbasis is een goede manier om zangers de gelegenheid te geven om, naast het lidmaatschap van hun eigen koor, meer te zingen in een andere samenstelling. Dat is de opzet van dit projectkoor. Maar ook mannen die geen lid zijn van een koor zijn meer dan welkom’, verklaart Martin Mans.