Genieten tijdens de Boerenoptocht in Nieuwehorne (Videoverslag)

NIEUWEHORNE: Om 10.00 uur werd zaterdagmorgen de unieke Boerenoptocht geopend door de bemanning van het Heerenveense skûtsje De Gerben van Manen.

Het Flaeijelfeest is als officieel ‘Frysk Kultuer Histoarysk Evenemint’ uniek in zijn soort. Elk laatste weekend van september wordt, sinds 1976, in Oude- en Nieuwehorne een veendorp uit de jaren 20 van de vorige eeuw nagebouwd, geheten ‘Landgoed De Horne’. In dit dorp beleven tienduizenden bezoekers die zaterdag een dag uit het plattelandsleven. Ondermeer door een kilometerslange boerenoptocht in de ochtend en een Openluchtmuseum, dorpsstraat en dorpsplein in bedrijf.

Gedurende de avonden zorgen indrukwekkende muziekprogramma’s in de feesttent voor vertier. Meer dan 450 enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Flaeijelfestiviteiten verzorgen de organisatie. Het regionale bedrijfsleven wordt gekoesterd – zij maken het feest mede financieel mogelijk.

