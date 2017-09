Jeugdschaatsen Heerenveen is van start

HEERENVEEN: Jeugdschaatsen Heerenveen is vanmorgen onder luid enthousiasme van heel veel kinderen met schaatsen onder, van start gegaan met het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar op spelenderwijs het schaatsen aangeleerd krijgen. Ook een aantal ouders van de Jeugdschaatsleden stonden klaar op startstreep op de ijsbaan in Thialf, om schaatsles te krijgen van een professionele trainer.

IJsstadion Thialf heeft de deuren weer open gezet voor de vereniging, die gezien wordt als kweekvijver voor nieuw talent. Internationale toppers zoals Sven Kramer, Sjinkie Knegt, Jespes Hospes en Antoinette de Jong hebben het schaatsen hier ook geleerd.

Jeugdschaatsen bied kinderen, gedurende de week op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, de kans om in een groep van maximaal 15 tot 20 kinderen het schaatsen op spelenderwijs te leren. In ongeveer 20 lessen worden de fijne schaatskneepjes aangeleerd en ontvangt iedere Jeugschaateser, na afloop van het seizoen een Schaatsvaardigheidspaspoort. Aanmeldden kan nog via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW-L8sqnWLiPX16o45lza6Vbb7frrRUrK3_dJTwupdTARKFw/viewform