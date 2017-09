Opening Woonschool MindUp in voormalige Batavusfabriek Heerenveen

HEERENVEEN: Op dinsdag 3 oktober 2017 opent MindUp de Woonschool in de voormalige Batavusfabriek in Heerenveen.

Woonschool biedt begeleid wonen

MindUp is een organisatie die cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid ondersteunt bij wonen, werken en meedoen in de maatschappij. In de Woonschool biedt MindUp cliënten begeleid wonen waarbij ze binnen anderhalf tot twee jaar in drie fasen doorstromen naar zelfstandig wonen. Elke fase kenmerkt zich door een toenemende mate van zelfstandigheid en participatie.

Duurzame herbestemming

De Batavusfabriek was de laatste jaren in gebruik als kantoorruimte. Woningcorporatie Accolade verbouwde de fietsenfabriek tot vijftien volwaardige appartementen voor de cliënten van MindUp.

Zo gaven ze het karakteristieke gebouw een duurzame bestemming. De woningen zijn zeer energiezuinig. Er liggen 133 zonnepanelen op het dak en er is geen gasaansluiting meer. De woningen worden met infraroodpanelen verwarmd. Met de verbouwing is de karakteristieke uitstraling van het pand behouden zonder in te boeten op het wooncomfort.