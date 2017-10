Collegeleden Heerenveen actief tijdens de Flaeijelfeesten

NIEUWEHORNE: Tijdens de Flaeijelfeesten waren de collegeleden van Heerenveen bij een van de activiteiten op het terrein aanwezig. Gezamenlijk namen de collegeleden deel aan het flaijemeal.



Wethouder Siebenga jureerde bij Seinemeanen en deed mee aan de wedstrijd kunstmest strooien. Burgemeester Van der Zwan was druk bezig op de dorskast. Samen met oprichter F. Pellikaan gaf hij een demonstratie. Wethouder Broekhuizen was in actie met een oude gemeentekar en het legen van vuilnisemmers. Wethouder Coby van der Laan ondersteunde gedurende de dag op diverse locaties vrijwillgers.