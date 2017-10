Geslaagde spelletjesmiddag voor Stichting KiKa

HEERENVEEN: Op woensdagmiddag 27 september vond bij Kindercentrum Wollewaps in Heerenveen een gezellige spelletjesmiddag plaats waarvan de opbrengst ten bate komt van Stichting KiKa. De 9-jarige Danny, Mark van 7 en Anna (4) hadden deze speciale middag georganiseerd om hun moeder Margriet de Vries te helpen geld in te zamelen voor haar ‘Run for KiKa’ die op 1 oktober in het Amsterdamse bos plaatsvond.

Op een prachtige nazomerse middag konden zo’n 45 kinderen genieten van onder meer een blote-voeten-pad en gezichtjesballonnen met wiebelogen. Daarnaast werd er flink rondgesprongen en gebuiteld op een groot kastelenspringkussen, dat kosteloos beschikbaar was gesteld door Pascals attractieverhuur uit Leeuwarden. De meegekomen ouders konden even ontspannen met een kop koffie of thee en wat lekkers in de gezellige koffiehoek.

De Vries: ,,Er is op deze middag een mooi bedrag van € 96,12 opgehaald voor KiKa. Danny, Mark en Anna zijn, terecht, heel trots op dit sponsorbedrag en willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. Met een bijzonder dankjewel voor alle hulp en ondersteuning die zij vanuit Kindercentrum Wollewaps hebben gekregen.”

De spelletjesmiddag in Heerenveen heeft samen met andere donaties, die Margriet bij elkaar wist te lopen, de stichting KiKa 521,12 euro opgeleverd. Met dit bedrag kan bijna twee dagen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden om (vriendelijkere) behandelmethoden en betere medicijnen tegen kanker te ontwikkelen.

De Vries: ,,In 1950 was de genezingskans van deze ziekte ongeveer tien procent. Ruim 65 jaar later staan we er een stuk beter voor, maar het is nog niet genoeg. KiKa streeft ernaar om in 2025 het genezingspercentage van de huidige 75% te hebben verhoogd naar 95%. Eén onderzoeksdag kost € 275,00. Om 95% genezing te kunnen realiseren is nog veel geld nodig.”

Op 1 oktober werd de Amsterdamse editie van de ‘Run for KiKa’ gelopen. Dit jaarlijks terugkerende sponsorevenement vindt plaats op 6 locaties in Nederland, waarvan Amsterdam de hekkensluiter was. Voor de Amsterdamse run is op het moment van schrijven een bedrag van € 278.307,12 bij elkaar gelopen. Ook na de run blijven er donaties binnenkomen waardoor dit geweldige resultaat zelfs nog iets hoger kan worden. Een mooie bijdrage voor onderzoek om de ca. 800 kinderen die jaarlijks onder actieve behandeling zijn een hogere kans op genezing te geven en een (kind)vriendelijkere behandelmethode. Per jaar krijgen 500 tot 550 kinderen kanker. Laten we samen KiKa helpen om de genezingskans voor deze kinderen naar 95% te brengen.

Wil je Stichting KiKa steunen?

Dat kan via de website van KiKa: www.kika.nl/steun-kika/doneer/

