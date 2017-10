Politiehond helpt bij scheiden vechtende groepen in Sneek

Sneek – De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jarige jongeman uit Sneek aangehouden op verdenking van mishandeling.

In eerste instantie kwam de politie af op een melding van een vechtpartij in de Westhemstraat in Sneek. Daar aangekomen stond een groep van zo’n 15 jongeren op straat en werd er over en weer geschreeuwd en geslagen. Met behulp van de politiehond konden twee partijen gescheiden worden. Een 25-jarige man uit Sneek wilde aangifte doen van mishandeling. Daarop is de verdachte aangehouden. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding, maar kon onder controle worden gebracht en is ingesloten voor verhoor.