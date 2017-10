De 35ste editie van de Joustermerkeloop trok zondagochtend veel deelnemers.

Er werd gestart aan Pasteurweg bij het Bornego College. Ook was hier de finisch, bijzonder was de uitgezette route. Deze ging deels over de nieuwe fly-over en de nieuwe snelweg.

De weersomstandigheden waren prima en ook de publieke belangstelling.

Foto’s: Frank Vink