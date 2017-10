Wedstrijdverslag van Quick Stick – Almelo 4-1

HEERENVEEN: Quick Stick speelde thuis tegen hekkensluiter Almelo. Na een 2-1 voorsprong bij rust, wist de thuisploeg nog 2 keer te scoren en de overwinning veilig te stellen.

Almelo begon de wedstrijd met hoge druk, dit leverde een grote kans op voor Almelo, maar Quick Stick wist steeds beter de ruimte te vinden. Dat lukte ook in de 9e minuut toen Meran Horsten de bal bij Lisan ten Berge wist te krijgen, die de bal met haar backhand in de korte hoek sloeg. In de zestiende minuut was het weer raak toen Bibi Bronswijk voorgaf op Lisan ten Berge die wederom raak schoot. In de negentiende minuut wist Almelo wat terug te doen toen ze de bal achterin van Quick Stick afpakten en de spits goed afrondde. Vervolgens kreeg Quick Stick nog een aantal goede kansen om de voorsprong te vergroten, maar raakte Meran Horsten keihard de lat en wist Sanne-Lies de Wolff een open kans niet te benutten waardoor er slechts met een 2-1 voorsprong werd gerust.

Vijf minuten na rust lukte het Quick Stick wel om de voorsprong uit te breiden toen Eline van den Bosch een mooie voorzet van Lisan ten Berge hard binnen wist te slaan. Daarna werd Almelo via een tweetal strafcorners gevaarlijk, maar hield de Heerenveense strafcornerverdediging goed stand. In de tegenstoot wist Quick Stick wel te scoren toen Lisan ten berge na een goede actie van Elzien Klatte goed afrondde. In de rest van de tweede helft bleef het spel op en neer gaan maar werd er niet meer gescoord. Ook een uitspeelcorner leverde geen doelpunt meer op en dus bleef het bij een 4-1 eindstand.

Door deze overwinning blijft Quick Stick op doelsaldo op de eerste plaats staan, vlak voor Apeliotes en Groninger Studs. Volgende week speelt de Quick Stick weer thuis, dan neemt de ploeg het op tegen Zevenaar.

