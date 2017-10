Delta Impuls 1 terug op aarde na nederlaag in eigen huis

HEERENVEEN:Met twee overwinningen op zak verschenen Arnoud Hofman, Sander Derkx en Wadse Temme op vrijdagavond 29 september vol vertrouwen achter de tafeltennistafel. In de derde competitiewedstrijd van het najaarsseizoen tafeltennis stuitten zij in het eigen Haskerdijken op de spelers van TTV DOTO 1 uit Siddeburen; Reyno Hut, Tjeerd Hut en Erwin van der Deen.

Erwin kwam onlangs over van het naar de 3e-divisie gepromoveerde GTTC 2. Samen met de gebroeders Hut vormt hij nu een team wat prima uit de voeten kan op Noordelijke 1e-divisie-niveau. Sander en Wadse kunnen dat normaliter ook, maar wisten op de vertrouwde ondergrond niet het juiste niveau te halen. Zij compenseerden de mindere vorm met vechtlust en wisten het zo Reyno en Tjeerd Hut nog erg moeilijk te maken.

Helaas was het voor beiden niet voldoende voor een overwinning, zo zag ook coach en teamgenoot Hans Vlig. Arnoud lijkt iedere week beter in zijn vel te steken. Hij hield al zijn tegenstanders van zich af zonder ook maar een game in te leveren. Samen met Sander zorgde hij er met een zege in het dubbelspel voor dat de schade beperkt bleef: 4-6.

Ondanks het verlies van vrijdag ligt Delta Impuls 1 op schema. Handhaving moet haalbaar zijn. Arnoud, Hans, Wadse en Sander zullen er daarnaast alles aan doen om aansluiting te houden met de bovenste ploegen. Volgende week zaterdag speelt Delta Impuls 1 een uitwedstrijd in Assen, waar de Heerenveners zich hopen te revancheren.

