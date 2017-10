EHBO vereniging Start Basiscursus

HEERENVEEN: De EHBO vereniging Heerenveen start, (bij voldoen de deelname) op donderdag 2 november 2017 met een basiscursus EHBO. Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn onder andere het behandelen van kleine en grote wonden, brandwonden, maar ook verbandleer en reanimatie, met en zonder AED.

U leert hoe u in het dagelijks leven bij kleine ongemakken hulp kunt verlenen, denk aan valpartijen maar ook aan sportongevallen, bijvoorbeeld een verzwikking. Ook leert u eerste hulp te verlenen in afwachting van professionele hulp, bijvoorbeeld een reanimatie.

Praktische informatie:

Wanneer: donderdag 2 november ( gedurende 15 weken, in de 16e week examenavond)

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 235,00

Locatie: Kantongerecht, Thorbeckestraat 1, 8442 CX Heerenveen

Na het behalen van het examen beschikt u over een door het Oranje Kruis erkend EHBO diploma.

Er zijn voor deze cursus nog een aantal plaatsen vrij, schrijf u snel in!

Voor opgave en meer informatie kunt u mailen naar: cursussen@ehboheerenveen.nl

