Hulpdiensten rukken uit voor ongeval Sewei Joure

JOURE: Maandagavond even na zes uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een aanrijding op de Sewei in Joure. Brandweer Joure, politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Tegenover de in en uitgang van Mc Donalds waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De brandweer heeft een deur verwijderd. Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over de bestuurder.

De politie had de Sewei afgesloten voor het verkeer.

Foto J. Brinksma Twitter

