Kinderboekenweek bij Binnert Overdiep 4 t/m 15 oktober

HEERENVEEN: Afgelopen zomer hebben we de kinderafdeling van onze boekhandel uitgebreid en verbouwd. Er is nu op de eerste etage een hele grote fijne kinderboekhandel ontstaan met een breed assortiment boeken, spellen, kindercadeaus etc. Neem eens de trap of pak onze Grote Glazen Lift in de winkel en geniet!

Woensdag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek van start met griezelig leuke activiteiten. U krijgt dan bij besteding van € 10, – aan Nederlandstalige kinderboeken het kinderboekenweekgeschenk “Kattensoep” van Janneke Schotveld cadeau.

Dit jaar is het prentenboek van de Kinderboekenweek “Knikkeruil” van schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden. Deze is voor € 6,95 verkrijgbaar, maar op = op.

Onze activiteiten op onze vernieuwde kinderboekenafdeling:

Woensdag 4 oktober

Bloed is misschien eng, maar niet gruwelijk eng Kom woensdagmiddag 4 oktober kleine rampen beleven èn oplossen samen met lotussen van het Rode Kruis en lekkers van By-Kees. Van 13.30 – 14.30 uur of van 15.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 7 oktober

Voorlezen van 10.30 uur tot 11.00 uur

Kun je griezelmaskers knutselen van 14.00 tot 15.30 uur

Woensdag 11 oktober

Voorlezen van 15.00 uur tot 15.30 uur

Zaterdag 14 oktober

Tjibbe Veldkamp leest voor uit zijn boek “Agent en Boef”, van 14.00 uur tot 15.30 uur

Alle activiteiten worden gehouden in de nieuwe kinderboekhandel op de 1e etage; toegang Gratis.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.