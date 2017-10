Politie onderzoekt schietincident Dronrijp

De man werd op zijn oprit meerdere keren beschoten. In de woning van de man waren op dat moment twee kinderen en een vrouw aanwezig. Zij zijn niet gewond geraakt. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. Getuigen hebben in ieder geval twee mensen gezien die gevlucht zijn in een auto. De een was donker gekleed en de ander droeg antraciet kleurige kleding. Beiden droegen een bivakmuts. Ze zijn gevlucht in een onbekende auto. Mogelijk zijn naast deze twee meer mensen bij het incident betrokken.

Even later kregen we de melding van een brandende auto aan De Seine in Deinum. Uit onderzoek bleek dat de auto was gestolen. We doen onderzoek of dit de vluchtauto van de verdachten is geweest. Er wordt sporenonderzoek ter plaatse gedaan en we spreken met buurtbewoners en eventuele getuigen. De politiehelikopter en de speurhond zijn ook ingezet bij het onderzoek. In Dronrijp staat onze preventietruck. Normaliter gebruiken we deze om voorlichting te geven over bv. woninginbraken. De truck wordt nu gebruikt als mobiele werkplek voor dit onderzoek.