Red de 125.000 Pukkelpompoenen van vernietiging (De Streekboer)

ONSTWEDDE – In de nacht van 23 juli heeft een hagelbui maar liefst 125.000 biologische pompoenen getransformeerd in pukkelpompoenen. Deze pubers hebben een ruw huidje maar zijn altijd nog goed van kwaliteit en heerlijk om te eten.

De familie Luring uit Onstwedde kon echter de pompoenen niet meer via de reguliere kanalen kwijtraken. De pompoenen dreigen nu te worden vernietigd. De Streekboer roept Nederlanders op om in actie te komen. De organisatie die zich inzet om nieuwe, rechtstreekse afzetkanalen van boer naar consument te vinden, wil op deze manier wederom een groot voedselschandaal voorkomen.

Samenwerking met supermarkten

De pompoenen zijn vanaf deze week voor de actieprijs van €1,- via de website van De Streekboer te bestellen. In samenwerking met Noordelijke supermarktketen Poiesz is in korte tijd een groot netwerk van afhaalpunten georganiseerd over Friesland, Groningen en Drenthe. Daarnaast zijn de pompoenen volgende week te vinden in de schappen van supermarkt Marqt, kunnen bedrijven rechtstreeks grote partijen bestellen en is er een samenwerking opgezet met de voedselbank. “Als we heel Nederland op de been krijgen, kunnen we ervoor zorgen dat dit grote voedselschandaal in korte tijd wordt voorkomen”, aldus initiatiefnemer Janco Heida van De Streekboer.

Bestellen

Deze gehele week kunnen consumenten, bedrijven en organisaties hun een bestelling plaatsen op www.destreekboer.nl/pukkelpompoen. Op zaterdag 7 oktober zullen de bestelde pompoenen worden geoogst en verspreid zodat in een korte tijd iedereen de ondertussen bekende Pukkelpompoen kan ophalen.

Spinazieactie

De Streekboer gaat zoals voorheen met de spinazieactie, deze keer de pompoenen niet gratis weggeven. Daar zijn ze simpelweg te mooi voor! De pompoenen zijn minimaal €2,- per stuk waard maar wij bieden ze toch aan voor €1,-. Heb je meer voor een pompoen over? Doneer dan een pompoen aan de voedselbank of doe De Streekboer een donatie om meer van dit soort acties in de toekomst mogelijk te maken.

Wat is De Streekboer?

De Streekboer is een online webwinkel waarbij klanten direct bij de boeren uit eigen streek kunnen bestellen. Afhankelijk van de regio waarin de klant woont, wordt een locatie gekozen waar de producten kunnen worden afgehaald. Elke regio heeft zijn eigen lokale boeren. Dit doordat De Streekboer een kilometerbeleid hanteert. De boeren mogen niet verder dan 40 kilometer naar de afhaallocaties reizen. Dit is beter voor het milieu en de gezondheid van dier en mens. Lokaal eten scheelt een hoop verpakkingsmateriaal en transport. Zo kan De Streekboer de versheid van de producten garanderen. Daarnaast is de prijs op de site ook daadwerkelijk de prijs die de boer krijgt voor zijn producten.

