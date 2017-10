VakantieBijbelFeest ‘(T)Op Survival’ in herfstvakantie (Goede Herder Kerk open voor basisschoolkinderen)

HEERENVEEN: Van maandag 23 oktober tot en met woensdag 25 oktober vindt in de Goede Herder Kerk aan de Oude Veenscheiding 15 in Heerenveen het jaarlijkse Vakantiebijbelfeest (VBF) plaats. Het VBF trekt elk jaar ruim honderd kinderen die een of meer ochtenden met elkaar feest vieren. Het VBF staat open voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor ouders is er elke ochtend een workshop. Toegang is gratis.

Het thema van het VakantieBijbelFeest is dit jaar ‘(T)Op Survival’. Het programma begint dagelijks om 10.00 uur, inlopen kan vanaf 9.30 uur. De ochtend wordt gevuld met muziek, zang, drama, spel, verhalen uit de Bijbel en knutselactiviteiten. Omstreeks 12.00 wordt de ochtend weer afgesloten. Op woensdag wordt traditioneel afgesloten met het eten van pannenkoeken en een ‘ballonnenregen’. Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom om het feest één of meerdere dagen mee te beleven.

Workshopprogramma

Parallel aan het programma biedt de organisatie een activiteit aan voor ouders. Op maandag kinder ehbo , op dinsdag, een workshop door opvoedcoach en speltherapeut Else Goossensen. Else heeft jarenlange ervaring in begeleiding en opvang van kinderen en helpt zowel ouders als kinderen weer grip te krijgen. Woensdagochtend is er een workshop handlettering.

Organisatie

Het VakantieBijbelFeest is een initiatief van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Heerenveen en wordt jaarlijks georganiseerd. In 2016 deden dagelijks meer dan 120 kinderen mee. Dit jaar rekent de organisatie weer op een hoge opkomst.