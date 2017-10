Arriva trotse hoofdsponsor van Leeuwarden-Fryslân 2018

LEEUWARDEN – Arriva verbindt zich als nieuwe hoofdsponsor aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het vervoerbedrijf en de stichting LF2018 maakten het nieuws vandaag bekend.

,,We zijn ontzettend blij dat we met dit nieuws naar buiten kunnen”, zegt Tjeerd van Bekkum, CEO bij Leeuwarden-Fryslân 2018. ,,Arriva is een partij die als vervoerder een grote verbindende rol speelt. Wij zijn erg blij met een partner als Arriva.”.

Arriva treedt toe tot de selecte groep hoofdsponsors die derhalve uit drie partijen staat. ,,We hebben onze doelstelling bereikt. We ambieerden drie hoofdsponsors en dat is gelukt.” Arriva is na ING en LOF de derde – en laatste – hoofdsponsor.

Anne Hettinga, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Arriva Nederland, spreekt van een bijzonder moment. “Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt een uniek cultureel jaar. Arriva verbindt Friesland aan Nederland en aan de rest van Europa. Als trotse hoofdsponsor zien we uit naar hele mooie evenementen waar we met onze dienstverlening een grote bijdrage aan leveren, zoals onder andere de 11 fonteinen, de Elfwegentocht en natuurlijk de Giants.”

