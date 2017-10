Bornego-leerlingen (onder)zoeken geluk

HEERENVEEN/JOURE – Leerlingen van het Bornego College in Joure en Heerenveen (onder)zoeken deze maand geluk. Geluk is het thema van de Maand van de Geschiedenis, waar de school bij aansluit.

Dat vonden de docenten geschiedenis van het Bornego College een mooi thema dat ook in de geschiedenis vaak terugkomt. “Wat geluk is, verschilt per persoon,” vertelt docent geschiedenis Freja van de Zee. “Geluk is een aansprekend thema en we vinden het als school goed om daar op deze manier bij stil te staan en leerlingen zo ook historisch besef mee te geven.”

Tentoonstelling

Daarom gaan leerlingen tijdens de lessen geschiedenis, maar ook tijdens andere lessen kijken hoe mensen in andere tijden omgingen met het thema geluk. Het is de bedoeling dat alle leerlingen een ‘product’ maken dat op een of andere manier een relatie heeft met het thema. Al die producten samen leveren een mooie tentoonstelling op die op donderdag 19 oktober aan ouders, verzorgers en belangstellenden wordt getoond.

Hylke Speerstra

Naast de tentoonstelling vertelt de bekende schrijver Hylke Speerstra over de bijzondere levensverhalen die hij hoorde van Friese emigranten die na de Tweede Wereldoorlog emigreerden naar bijvoorbeeld Australië en Canada. Daarover schreef hij het boek It wrede paradys. Tijdens de avond is er ook muziek van leerlingen en vertelt een van onze leerlingen over haar zoektocht naar geluk.

