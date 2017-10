Chauffeurs buurtbus Westellingwerf krijgen slipcursus cadeau

WOLVEGA: De chauffeurs van buurtbusvereniging De Westhoek volgen zaterdag 7 oktober een rijvaardigheidstraining op het Verkeerseducatiecentrum in Drachten. De gemeente Weststellingwerf biedt deze zogenoemde ‘slipcursus’ aan als blijk van waardering voor de vrijwilligers die de buurtbus besturen.

De chauffeurs gaan op het verkeerseducatiecentrum de slipbaan op om te ervaren hoe een voertuig zich op glad wegdek gedraagt. Ook is er aandacht voor de verkeerstheorie. Tot slot maken alle chauffeurs een praktijkrit met een instructeur op de openbare weg.

Vervoersbedrijf Arriva is blij met het initiatief van de gemeente Weststellingwerf en heeft vier buurtbussen voor deze dag beschikbaar gesteld, zodat alle chauffeurs in de gelegenheid zijn de training te volgen.

Buurtbusvereniging ‘de Westhoek’ bestaat al meer dan dertig jaar en draait volledig op vrijwilligers. Het is de grootste buurtbusvereniging in de provincie. “Jaarlijks vervoeren deze vrijwilligers maar liefst 9.000 personen, daar zijn wij ze zeer erkentelijk voor”, zegt wethouder Jack Jongebloed. “Zij maken het mogelijk dat in een plattelandsgemeente als Weststellingwerf, ook de inwoners die op plekken wonen waar geen openbaar vervoer komt, toch mobiel zijn en blijven. Dit is een voorziening die wij willen koesteren.”

De Buurtbus rijdt op werkdagen een uurdienst tussen de Westhoek en het treinstation in Wolvega en zorgt hierdoor dat de Westhoek door openbaar vervoer ontsloten wordt.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.